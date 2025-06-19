В Беларуси прокуратура заблокировала 1200 сайтов за доступ к банковским счетам

В пресс-службе отметили, что наличие указанных сайтов в открытом доступе создает условия для новых преступлений. В связи с этим органами прокуратуры принимаются на регулярной основе оперативные меры, касающиеся ограничения доступа к таким сайтам. Уточняется, что за два месяца 2025 года был ограничен доступ к 1200 поддельным (фишинговым) ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам.