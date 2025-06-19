В Беларуси прокуратура заблокировала 1200 сайтов за доступ к банковским счетам. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Согласно данным, по постановлениям прокурора Минска доступ был ограничен к 1200 фишинговым интернет-ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам.
Было установлено, что злоумышленники создавали поддельные веб-сайты банков, сервисов по оплате товаров и услуг, торговых площадок, визуально схожих с настоящими. В отдельных случаях сайты были скопированы. В ведомстве обращают внимание, что цель деятельности подобных ресурсов состояла в том, чтобы получить конфиденциальные сведения пользователей платежных карт. Речь идет про номера, CVC (CVV)-код, банковские счета и другие персональные данные для хищения денег.
В пресс-службе отметили, что наличие указанных сайтов в открытом доступе создает условия для новых преступлений. В связи с этим органами прокуратуры принимаются на регулярной основе оперативные меры, касающиеся ограничения доступа к таким сайтам. Уточняется, что за два месяца 2025 года был ограничен доступ к 1200 поддельным (фишинговым) ресурсам, деятельность которых направлена на получение доступа к банковским счетам.
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