Гарбузов: Москва внедрит российские ИБ-решения для защиты промышленности от киберугроз

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о внедрении современных российских технологий информационной безопасности для столичных предприятий. Документ скрепили подписями руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК «Солар», вице-президент по информационной безопасности ПАО Ростелеком Игорь Ляпунов.
«Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса “Банк Технологий” повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз», — сказал Анатолий Гарбузов.
Стороны договорились о сотрудничестве с промышленными предприятиями Москвы по внедрению современных российских технологий информационной безопасности, тестированию комплексных решений и организации обучающих мероприятий для персонала.
«В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России», — отметил Игорь Ляпунов.
И добавил, что в основе продуктов — атакоцентричные технологии и экспертиза в отражении киберугроз. Решения апробированы в крупных инфраструктурах, что гарантирует надежную защиту для организаций любого масштаба.