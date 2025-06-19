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Гарбузов: Москва внедрит российские ИБ-решения для защиты промышленности от киберугроз

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о внедрении современных российских технологий информационной безопасности для столичных предприятий.

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о внедрении современных российских технологий информационной безопасности для столичных предприятий. Документ скрепили подписями руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов и генеральный директор ГК «Солар», вице-президент по информационной безопасности ПАО Ростелеком Игорь Ляпунов.

«Инициатива города позволит промышленникам на базе столичного сервиса “Банк Технологий” повысить компетенции в области ИБ и обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов, технологических процессов, конфиденциальных данных и персональной информации от киберугроз», — сказал Анатолий Гарбузов.

Стороны договорились о сотрудничестве с промышленными предприятиями Москвы по внедрению современных российских технологий информационной безопасности, тестированию комплексных решений и организации обучающих мероприятий для персонала.

«В Москве сосредоточены наиболее крупные и значимые компании, федеральные ведомства и управляющие центры объектов критической информационной инфраструктуры, которые ежедневно отражают самый мощный поток кибератак в России», — отметил Игорь Ляпунов.

И добавил, что в основе продуктов — атакоцентричные технологии и экспертиза в отражении киберугроз. Решения апробированы в крупных инфраструктурах, что гарантирует надежную защиту для организаций любого масштаба.