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Захарова призвала немецких корреспондентов «приготовиться»: РФ ответит на преследование российского журналиста в ФРГ

Захарова посоветовала немецким корреспондентам в Москве приготовиться.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готовит кандидатуры среди немецких журналистов в России для ответных мер за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

«Подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер», — сказала Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя возможные ответные меры на преследование российского журналиста.

Захарова также призвала перевести ее заявление на немецкий язык и распространить его, чтобы для находящихся сейчас в России немецких журналистов ответные меры не были новостью.

«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — отметила она.

Напомним, представители полиции ФРГ пришли в квартиру Феоктистова и изъявили паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самого журналиста на тот момент не было дома. В России такие действия раскритиковали, уточнив, что такие меры могут усилить противостояние между странами, которое дошло до предела.

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