Захарова призвала немецких корреспондентов «приготовиться»: РФ ответит на преследование российского журналиста в ФРГ

Напомним, представители полиции ФРГ пришли в квартиру Феоктистова и изъявили паспорта у его супруги и семилетней дочери. Самого журналиста на тот момент не было дома. В России такие действия раскритиковали, уточнив, что такие меры могут усилить противостояние между странами, которое дошло до предела.