На двух улицах в Октябрьском районе Новосибирска запретят парковку. Речь идет об участках на улице Восход от улицы Белинского до улицы Толстого и улице Чехова от улицы Восход до въезда на подземную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.