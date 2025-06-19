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На двух улицах в Октябрьском районе Новосибирска запретят парковку

Дорожные знаки о запрете парковки на улицах Восход и Чехова установят после 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

На двух улицах в Октябрьском районе Новосибирска запретят парковку. Речь идет об участках на улице Восход от улицы Белинского до улицы Толстого и улице Чехова от улицы Восход до въезда на подземную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Запрет на парковку транспорта в Октябрьском районе будет введен для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе пропускной способности автомобильных дорог, — добавили в пресс-службе.

Дорожные знаки о запрете парковки появятся на указанных участках после 20 июня. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.