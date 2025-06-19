«Антиусталость»: как придать коже лица свежий и отдохнувший вид

Важно уметь читать состав ухаживающих средств, чтобы распознавать компоненты, с которыми лучше не иметь дела. Косметолог Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», какие ингредиенты в кремах могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.