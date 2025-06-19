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«Предсказуемо»: Ткач сообщил, что министр единства Украины не вернулся из Австрии

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда он сопровождал главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

Министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда он сопровождал главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

— Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал, — заявил Ткач.

Он также добавил, что 13 июня национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении в незаконном обогащении бывших подчиненных Чернышева из Минрегионразвития и «Нафтогаза», передает LIFE.

В прошлом году чиновница из Одесской области отказалась от своих детей, чтобы ее муж мог выехать за границу из-за мобилизации. Отмечается, что начальница отдела по вопросам молодежи и спорта Белгород-Днестровского горсовета и ее муж находились на стадии развода.

Также бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь», предварительно бежав из страны в соседнюю республику.