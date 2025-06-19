«Предсказуемо»: Ткач сообщил, что министр единства Украины не вернулся из Австрии

В прошлом году чиновница из Одесской области отказалась от своих детей, чтобы ее муж мог выехать за границу из-за мобилизации. Отмечается, что начальница отдела по вопросам молодежи и спорта Белгород-Днестровского горсовета и ее муж находились на стадии развода.