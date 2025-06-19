Хинштейн рассказал, как КНДР еще раз поможет Курской области

«То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап», — сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.