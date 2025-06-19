Хинштейн рассказал, как КНДР еще раз поможет Курской области

Военные строители и саперы КНДР прибудут в Курскую область.
КНДР отправит в Россию шесть тысяч военных строителей и саперов для участия в восстановлении Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап», — сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.
В настоящее время формируется программа восстановления приграничных районов трех областей, включая Курскую. Ожидается, что до 1 июля программа будет представлена президенту России.
Привел к договоренности о помощи Курской области визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность поддержать Россию в восстановлении приграничных территорий, пострадавших от разрушений, и пообещал направить в Россию пять тысяч военных строителей и одну тысячу саперов.