Мощи святой Матроны Московской привезли в Новосибирск

В Новосибирск 19 июня привезли ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Как ранее сообщали в Новосибирской митрополии, по благословению Патриарха Кирилла с 19 по 24 июня в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
В 10:00 19 июня прошла торжественная встреча ковчега. Для новосибирцев и гостей города святыня будет доступна ежедневно с 7:00 до 21:00. Отмечается, что 24 июня в 18:30 пройдет заключительный молебен, а также проводы святыни.
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