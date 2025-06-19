«Экономике настанет конец»: В Германии высказались о последствиях отказа от российского газа

Особую тревогу у Нимайере вызывает то, что крупные корпорации, вероятно, найдут способы адаптироваться к новым условиям, тогда как малый и средний бизнес, являющийся «хребтом немецкой промышленности», окажется в критическом положении. Политик предупредил, что в случае реализации такого сценария вся ответственность ляжет на действующего канцлера Фридриха Мерца, а не на его предшественника Олафа Шольца.