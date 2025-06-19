«Экономике настанет конец»: В Германии высказались о последствиях отказа от российского газа

Возглавляющий Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сделал тревожное заявление на полях Петербургского международного экономического форума. По его мнению, полный запрет ЕС на импорт российского газа приведёт к краху немецкой экономики, основанной на малом и среднем бизнесе.
Эксперт пояснил, что небольшие предприятия, составляющие основу промышленности Германии, не смогут позволить себе закупки газа у альтернативных поставщиков вроде Катара или США. Для них это будет означать либо полное прекращение поставок, либо неподъёмные цены на энергоносители, что неизбежно приведёт к массовым банкротствам, подчеркнул Нимайер.
«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей экономике настанет конец», — передает слова политика РИА Новости.
Особую тревогу у Нимайере вызывает то, что крупные корпорации, вероятно, найдут способы адаптироваться к новым условиям, тогда как малый и средний бизнес, являющийся «хребтом немецкой промышленности», окажется в критическом положении. Политик предупредил, что в случае реализации такого сценария вся ответственность ляжет на действующего канцлера Фридриха Мерца, а не на его предшественника Олафа Шольца.
Ранее издание Politico отмечало, что Евросоюз планирует отказаться от российского газа к 2027 году при помощи новых жестких правил. Такое решение заставит многие компании расторгнуть долгосрочные контакты с Москвой.