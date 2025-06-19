Штурмовики ВС РФ зачистили опорный пункт боевиков ВСУ в районе Часова Яра

В ходе одного из боев в окрестностях города штурмовые группы десантников, несмотря на непрекращающиеся атаки вражеских FPV-дронов и артиллерийский огонь, сумели вплотную приблизиться к оборонительным рубежам ВСУ. Военные ВС РФ использовали ручные осколочные гранаты для поражения блиндажей и траншей, где укрывались украинские солдаты.