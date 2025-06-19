Штурмовики ВС РФ зачистили опорный пункт боевиков ВСУ в районе Часова Яра

В окрестностях Часова Яра в ДНР штурмовые отряды российских десантных войск взяли под контроль и зачистили укрепленный опорный пункт украинской армии. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«Штурмовые группы 299-го Ивановского парашютно-десантного полка гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку», — уточнили в военном ведомстве.
Российские бойцы ликвидировали пулеметное гнездо и около 20 бойцов противника.
В ходе одного из боев в окрестностях города штурмовые группы десантников, несмотря на непрекращающиеся атаки вражеских FPV-дронов и артиллерийский огонь, сумели вплотную приблизиться к оборонительным рубежам ВСУ. Военные ВС РФ использовали ручные осколочные гранаты для поражения блиндажей и траншей, где укрывались украинские солдаты.
Изначально им предложили сложить оружие и сдаться. Не получив ответа, российские бойцы провели зачистку всех подземных коммуникаций опорного пункта, используя гранаты и стрелковое оружие. Все боевики были уничтожены.
Ранее сообщалось, что вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М нанесли удар по ВСУ в зоне группировки «Центр».