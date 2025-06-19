После взбучки от губернатора на пляжах Самары устанавливают 880 ед. оборудования

Безопасность обеспечат 14 спасательных постов. Всего дежурят 88 обученных спасателей, прошедших школу ОСВОД и получивших квалификацию «матрос-спасатель». Они работают по графику: до 31 августа — с 8:00 до 21:00, а в сентябре — до 20:00.