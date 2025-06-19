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После взбучки от губернатора на пляжах Самары устанавливают 880 ед. оборудования

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что губернатор Вячеслав Федорищев поставил на вид главам Тольятти и Самары плохую организацию пляжного сезона.

Ранее «МК в Самаре» рассказал, что губернатор Вячеслав Федорищев поставил на вид главам Тольятти и Самары плохую организацию пляжного сезона. После этого в Самаре моментально ускорилась подготовка городских пляжей.

Уже установлено более 880 новых элементов инфраструктуры: шезлонги, теневые навесы, деревянные настилы, кабинки для переодевания и открытые душевые. Об этом сообщила администрация города.

Как пояснил замглавы Самары Михаил Малыхин, в этом году полностью обновляется пляжное оборудование — устаревшие конструкции меняются на современные.

Благодаря сотрудничеству с бизнесом, значительно увеличится количество деревянных настилов, их установят даже возле пунктов проката шезлонгов и спортивного инвентаря.

На разных участках набережной появятся семь открытых душевых сооружений, а при необходимости их число планируют удвоить. Об этом рассказала «Самарская газета».

Содержание пляжей в чистоте также находится на особом контроле. Работники МАУ «Самарская набережная» дважды в день убирают территории, основная уборка проводится ранним утром.

Для удобства отдыхающих разместят более 200 мусорных контейнеров, бункеров и урн. Как отметил директор предприятия Артемий Анисимов, важны и регулярные уборки, и личная ответственность гостей пляжей за чистоту.

Безопасность обеспечат 14 спасательных постов. Всего дежурят 88 обученных спасателей, прошедших школу ОСВОД и получивших квалификацию «матрос-спасатель». Они работают по графику: до 31 августа — с 8:00 до 21:00, а в сентябре — до 20:00.

Спасатели оснащены необходимым снаряжением: кругами, жилетами, нагрудниками для детей, спасательными верёвками, рациями и мегафонами.

Особое внимание — безопасности маломобильных граждан на «Доступных пляжах» под Некрасовским и Полевым спусками. Родителей просят не оставлять детей без присмотра и ограничивать купание в зоне глубиной не более 1,2 метра.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!