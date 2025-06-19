В Омске энергетики третий день не могут наладить бесперебойное электроснабжение

По сообщению пользователей, также остались без света СНТ по Пушкинскому тракту, с 9 утра нет света на Иртышской набережной. Также по причине отсутствия электроэнергии в городе не работают светофоры возле Музтеатра и на перекрёсте улиц 7-я Северная и Орджоникидзе.