В Омске энергетики третий день не могут наладить бесперебойное электроснабжение

Омичи вновь жалуются на отсутствие электричества в домах. По состоянию на утро 19 июня электроэнергии нет в самых разных частях города. Об этом омичи сообщили в телеграм-канале «Омский новостной поезд»:
«На улице Звездова не было электроэнергии с 15:00. Появилась в 4:40 утра, и в 8:10 опять отрубили. Продукты из холодильника и морозилки можно хоронить».
«Село Красная Горка и все СНТ в округе без света после часа ночи. Работы до сих пор не ведутся».
По сообщению пользователей, также остались без света СНТ по Пушкинскому тракту, с 9 утра нет света на Иртышской набережной. Также по причине отсутствия электроэнергии в городе не работают светофоры возле Музтеатра и на перекрёсте улиц 7-я Северная и Орджоникидзе.
Нормальное электроснабжение в Омске не могут восстановить уже третий день. Напомним, массовые отключения начались в городе с вечера 17 июня.
Вчера администрация Омска сообщила, что по информации «Омскэлектро» работы по восстановлению электроснабжения будут завершены к 14:00. Отключениями также заинтересовалась прокуратура Омской области, проводится проверка.