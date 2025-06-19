Турист из Новосибирска рассказал подробности о ситуации в Израиле из-за войны с Ираном

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что военные действия против Ирана будут продолжаться «до тех пор, пока это необходимо». Атака привела к гибели множества командиров КСИР, в том числе командующего Хосейна Салами, и ведущих ядерных физиков, а также к повреждению ядерных установок в Натанзе и Фордо. В ответ на это верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, пообещал Израилю «страшную месть». Иранские Вооруженные силы начали ракетные удары по Израилю и запустили беспилотные летательные аппараты в его направлении.