В Самаре временно запретили купаться в Волге в районе II очереди набережной — от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП».
Причина запрета — ухудшение качества воды. Проведённые Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области исследования выявили в Волге в районе II очереди самарской набережной — от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» превышение содержания концентрации анаэробных бактерий.
О запрете купания предупреждают красные флаги, установленные на двух спасательных постах сотрудниками городского управления гражданской защиты.
Как только качество воды в акватории в районе II очереди набережной будет соответствовать нормативам, красные флаги сменят на желтые: это будет свидетельствовать об отсутствии опасности купания, сообщили в администрации Самары со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Самарской области.