В Самаре временно запретили купаться в Волге в районе II очереди набережной

Как только качество воды в акватории в районе II очереди набережной будет соответствовать нормативам, красные флаги сменят на желтые: это будет свидетельствовать об отсутствии опасности купания, сообщили в администрации Самары со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Самарской области.