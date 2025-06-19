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В Самаре временно запретили купаться в Волге в районе II очереди набережной

В воде у II очереди самарской набережной выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий.

В Самаре временно запретили купаться в Волге в районе II очереди набережной — от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП».

Причина запрета — ухудшение качества воды. Проведённые Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области исследования выявили в Волге в районе II очереди самарской набережной — от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» превышение содержания концентрации анаэробных бактерий.

О запрете купания предупреждают красные флаги, установленные на двух спасательных постах сотрудниками городского управления гражданской защиты.

Как только качество воды в акватории в районе II очереди набережной будет соответствовать нормативам, красные флаги сменят на желтые: это будет свидетельствовать об отсутствии опасности купания, сообщили в администрации Самары со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Самарской области.