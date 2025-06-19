Музаев рассказал, сколько детей мигрантов уже пытались сдать тест по русскому языку

«За период с 1 апреля по 25 мая 3 677 иностранных граждан подали заявления о приеме в образовательные организации, из них фактически участвовали в тестировании 509 человек. По нашим данным 55% детей — это примерно 270 человек — успешно справились с заданиями тестирования, а 45% — неуспешно», — пояснил Музаев в интервью ТАСС.