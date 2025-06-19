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Музаев рассказал, сколько детей мигрантов уже пытались сдать тест по русскому языку

Из более чем 3,6 тыс. иностранных граждан, подавших заявления для участия в тестировании по русскому языку, только 7% успешно сдали экзамен. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Больше половины детей мигрантов не справились с тестом по русскому языку.

Из более чем 3,6 тыс. иностранных граждан, подавших заявления для участия в тестировании по русскому языку, только 7% успешно сдали экзамен. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«За период с 1 апреля по 25 мая 3 677 иностранных граждан подали заявления о приеме в образовательные организации, из них фактически участвовали в тестировании 509 человек. По нашим данным 55% детей — это примерно 270 человек — успешно справились с заданиями тестирования, а 45% — неуспешно», — пояснил Музаев в интервью ТАСС.

Он добавил, что неуспешно сдавшие имеют право на пересдачу через три месяца. Те, кто успешно прошел тестирование, уже могут быть зачислены в российские школы. Несдача теста является основанием для отказа в зачислении.

Ранее Минобрнауки ужесточило контроль над экзаменами для иностранцев после выявленных Следственным комитетом нарушений и случаев незаконной легализации мигрантов через образовательные учреждения. С мая 2024 года экзамены разрешено проводить только в государственных вузах и паспортно-визовых сервисах МВД, а в ноябре принят закон, ограничивающий организацию экзаменов только государственными учреждениями.