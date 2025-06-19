Чур меня: три пугающих легенды о призраках Новосибирска

Томский купец (ул. Мичурина, 6). В начале XX века на центральной площади Новосибирска не было ни Оперного театра, ни многоэтажек, окружающих площадь, ни здания Краеведческого музея. На месте Первомайского сквера с фонтаном располагался тогда Сенной торг, где торговали лошадьми, коровами, козами, телегами, санями и, конечно же, сеном. А перед Оперным театром и на месте самого театра стояли многочисленные торговые ряды и деревянные лавки. Как подметил краевед, знаменитая новосибирская барахолка, которая сейчас располагается на Гусинобродском шоссе, ведёт своё начало именно отсюда. Рядом с центральной площадью построил из красного кирпича свой дом томский купец. Несколько лет купец торговал на площади, а потом неожиданно пропал. Через некоторое время дом перешел во владение города и стал использоваться как тюремный лазарет. Каково было удивление приболевших арестантов, когда они увидели в лазарете призрак пропавшего торговца. По их словам, он лишь ходил по коридорам, шёркая ногами и что-то бормоча. После этого несколько пленников даже сбежали с лазарета, настолько они были напуганы. «Сейчас это здание — памятник архитектуры и охраняется государством. Говорят, что ни одно учреждение не задерживается в нём надолго, потому что привидение является и поныне», — добавил Игорь Маранин.