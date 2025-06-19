Чур меня: три пугающих легенды о призраках Новосибирска

Томский купец (ул. Мичурина, 6). В начале XX века на центральной площади Новосибирска не было ни Оперного театра, ни многоэтажек, окружающих площадь, ни здания Краеведческого музея. На месте Первомайского сквера с фонтаном располагался тогда Сенной торг, где торговали лошадьми, коровами, козами, телегами, санями и, конечно же, сеном. А перед Оперным театром и на месте самого театра стояли многочисленные торговые ряды и деревянные лавки. Как подметил краевед, знаменитая новосибирская барахолка, которая сейчас располагается на Гусинобродском шоссе, ведёт своё начало именно отсюда. Рядом с центральной площадью построил из красного кирпича свой дом томский купец. Несколько лет купец торговал на площади, а потом неожиданно пропал. Через некоторое время дом перешел во владение города и стал использоваться как тюремный лазарет. Каково было удивление приболевших арестантов, когда они увидели в лазарете призрак пропавшего торговца. По их словам, он лишь ходил по коридорам, шёркая ногами и что-то бормоча. После этого несколько пленников даже сбежали с лазарета, настолько они были напуганы. «Сейчас это здание — памятник архитектуры и охраняется государством. Говорят, что ни одно учреждение не задерживается в нём надолго, потому что привидение является и поныне», — добавил Игорь Маранин.
Сантехник с гаечным ключом (ул. Ватутина, 29/1). В знаменитой водонапорной башне, которая находится на площади Карла Маркса, обитает призрак сантехника, некогда погибшего здесь. По одной версии легенд, он утонул в огромном баке с водой, по другой — сорвался с высоты и упал. «Несколько десятилетий Новосибирск существовал только на правом берегу, на левом были только деревни. И если символом правобережья стал Оперный театр, то символом левобережья оказалась эта башня. Как тут не возникнуть легенде о привидении», — рассказывал краевед. Люди, которые якобы видели сантехника с гаечным ключом, говорят, что он не злой, но чрезвычайно активный призрак. Когда он появляется, то начинает бегать по этажам, что-то ремонтирует, а главное, назойливо пытается давать советы, если встретит человека. Впрочем, такой же безобидный, как и купец.
Вальсирующий призрак (ул. Владимировская, 4 или 6). Во времена строительства Транссибирской магистрали и железнодорожного моста вдоль железной дороги со стороны Оби протянулась улица Владимировская. В одном из многоэтажных каменных домов на этой улице поселился, по рассказам местных жителей, ещё один призрак — молчаливый мужчина в белой майке. Он появлялся лишь на секунду, а затем начинала тихо играть музыка вальса. Как-то раз Игорь Маранин нашёл на одном из городских форумов комментарий одной читательницы, которая описала появление этого привидения: «Я живу в доме на Владимировской. Призрак мужчины не видела ни разу. Но про вальс… Однажды, когда я и муж ложились спать, мы ворочались-ворочались и тут слышим, как играет музыка, похожая на вальс! Муж тогда сказал, что это соседи совсем уже с ума сошли. Вальс играл около часа. Когда прекратился, я уснула. На следующий день я пошла к соседке. Оказывается, они тоже это слышали! И ещё несколько квартир», — было сказано на портале.