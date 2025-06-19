Роскосмос: высота орбиты МКС стала выше на 520 м

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована и увеличилась на 520 метров. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Сегодня скорректировали орбиту МКС: в 05:34 мск включились двигатели “Прогресса МС-30”, проработали 208,4 сек., выдав импульс величиной 0,3 м/с», — сказано в заявлении.
Отмечается, что такие корректировки проводятся регулярно, так как на высоте около 400 км МКС испытывает влияние разреженных слоёв атмосферы, из-за чего станция постепенно теряет высоту. Высота орбиты сейчас составляет 416,18 км.
Ранее сообщалось об устранении утечки воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда». Впервые об утечке стало известно ещё в 2019 году.