Адвокат бывшей супруги, Джастин Уоршо, заявил, что Крупеев ведёт себя так, будто закон Великобритании для него не действует, демонстрируя уклонение от ответственности и неуважение к судебным решениям. Защита миллиардера в лице Майкла Глейзера отвергла обвинения в существовании второй семьи, назвав их неподтверждёнными и не относящимися к делу.