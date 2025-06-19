Жительница Прикамья осуждена за фиктивную регистрацию иностранного гражданина

Сотрудники полиции, проводя рейд по местам жительства иностранных граждан, выявили нарушение. Как выяснилось, владелица квартиры изначально не собиралась предоставлять иностранке место для фактического проживания. Гражданка Таджикистана планировала жить с мужем в его съемной квартире, а жилище злоумышленницы к тому же было не пригодным для жилья, поскольку в 2023 году в нем произошел пожар.