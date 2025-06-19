Жительница Прикамья осуждена за фиктивную регистрацию иностранного гражданина

Бардымский районный суд вынес приговор 22-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе к фигурантке обратился знакомый продавец магазина и попросил зарегистрировать в ее квартире супругу, гражданку Таджикистана, за денежное вознаграждение в тысячу рублей. Это было нужно для подтверждения законности ее нахождения на территории РФ на период с января по апрель 2025 года. Женщина согласилась.
Затем она обратилась в многофункциональный центр с заявлением о регистрации мигрантки по месту пребывания в своей квартире.
Сотрудники полиции, проводя рейд по местам жительства иностранных граждан, выявили нарушение. Как выяснилось, владелица квартиры изначально не собиралась предоставлять иностранке место для фактического проживания. Гражданка Таджикистана планировала жить с мужем в его съемной квартире, а жилище злоумышленницы к тому же было не пригодным для жилья, поскольку в 2023 году в нем произошел пожар.
Суд учел раскаяние женщины, признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Также суд постановил взыскать с осужденной в пользу государства 1000 рублей в счет конфискации денег, полученных в результате совершения преступления.