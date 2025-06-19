С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Ангара-А5»

Напомним, в конце мая этого года с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Как отметили тогда в Министерстве обороны РФ, пуск был осуществлен Космическими войсками России в интересах ведомства. Ракета-носитель среднего класса вывела на орбиту космический аппарат. Его произвел ракетно-космический центр «Прогресс».