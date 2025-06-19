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С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Ангара-А5»

Произошел десятый в истории запуск ракеты «Ангара».

Источник: Комсомольская правда

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С космодрома Плесецк (Архангельской области) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя Ангара-А5 с космическими аппаратами на борту», — сказано в заявлении военного ведомства.

Нынешний запуск стал десятым в истории ракеты «Ангара». Помимо базовой тяжелой «Ангары-А5» собираются производить модификации «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности.

Напомним, в конце мая этого года с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Как отметили тогда в Министерстве обороны РФ, пуск был осуществлен Космическими войсками России в интересах ведомства. Ракета-носитель среднего класса вывела на орбиту космический аппарат. Его произвел ракетно-космический центр «Прогресс».