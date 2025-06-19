В Минтрансе рассказали, когда в РФ появятся беспилотные поезда дальнего следования

Полностью беспилотные пассажирские поезда дальнего следования могут быть запущены в России до 2030 года, поскольку необходимые технологии уже готовы. Об этом в среду, 18 июня, рассказал замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его словам, сначала беспилотные технологии будут применяться в грузовых поездах, а затем в пассажирских. Никитин отметил, что запуск беспилотных поездов зависит от наработки опыта их использования.
— В разных ситуациях и РЖД, и другие компании испытывают эти технологии. То есть, как только они будут уверены в том, что это абсолютно безопасно, конечно, они будут применяться, — сказал Никитин.
Он подчеркнул, что в РЖД активно развивают эти технологии, но приоритет отдается обеспечению безопасности, передает ТАСС.
Партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских рассказал, что первые полеты на аэротакси в России могут начаться уже через три года. По словам эксперта, подобный вид транспорта значительно поможет избежать пробок в городе, особенно в столице.