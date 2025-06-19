Солдаты ВС РФ описали свои траты в зоне спецоперации

Российским солдатам в зоне специальной военной операции (СВО) приходится каждый месяц тратить десятки тысяч рублей из собственных зарплат на покупку одежды, продуктов и снаряжения. Об этом в четверг, 19 июня, военные рассказали в беседе с «Лента.ru».
По словам бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) местные жители целенаправленно завышают цены на товары, в особенности на рынках.
Как рассказал солдат с позывным Камчатка, один килограмм помидор на Запорожском направлении можно приобрети за 350 рублей.
Он и его сослуживцы ежемесячно тратят на еду от 10 до 20 тысяч рублей — в зависимости от «личных предпочтений».
— За сегодня я лично потратил 2500 рублей. Купил йогурт, молочный ломтик, две буханки простого белого хлеба, три самсы, свиной фарш, 10 яиц и докторскую колбасу. Если нормально питаться, то в день уходит как минимум 1000 рублей на продукты, — добавил в разговоре с изданием солдат с позывным Бист.
Ранее стало известно, что местные жители в зоне спецоперации, продающие на рынках продукты, даже не выставляют ценники на товары.