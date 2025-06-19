Солдаты ВС РФ описали свои траты в зоне спецоперации

— За сегодня я лично потратил 2500 рублей. Купил йогурт, молочный ломтик, две буханки простого белого хлеба, три самсы, свиной фарш, 10 яиц и докторскую колбасу. Если нормально питаться, то в день уходит как минимум 1000 рублей на продукты, — добавил в разговоре с изданием солдат с позывным Бист.