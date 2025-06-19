РФ выдаст Марокко Файсала Ботлиба, обвиняемого в мошенничестве

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Марокко об экстрадиции Файсала Ботлиба. На родине его обвиняют в подделке документов и мошенничестве.
«В ближайшие минуты подданный Королевства Марокко в сопровождении конвоя вылетит из Москвы в Касабланку», — сообщили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело в отношении Ботлиба находится в производстве прокуратуры при суде первой инстанции Марокко.
Сообщается, что в декабре 2022 года в марокканском городе Фес мужчина подделал доверенность и другие документы на имя представителя коммерческой компании, чтобы незаконно получить денежные средства в размере свыше одного миллиона марокканских дирхамов (около 6,9 млн рублей). После совершения преступления обвиняемый скрывался от правосудия Марокко на территории России.
Его задержали 13 августа 2024 года в Кировской области для последующей экстрадиции. Федеральной службой исполнения наказаний России поручено организовать передачу обвиняемого правоохранительным органам Королевства Марокко, добавили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что Польша согласилась на экстрадицию в Соединённые Штаты бывшего главы российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева.