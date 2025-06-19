РФ выдаст Марокко Файсала Ботлиба, обвиняемого в мошенничестве

Сообщается, что в декабре 2022 года в марокканском городе Фес мужчина подделал доверенность и другие документы на имя представителя коммерческой компании, чтобы незаконно получить денежные средства в размере свыше одного миллиона марокканских дирхамов (около 6,9 млн рублей). После совершения преступления обвиняемый скрывался от правосудия Марокко на территории России.