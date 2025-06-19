В Ростовской области объявили беспилотную опасность утром 19 июня

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в МЧС по донскому региону. Сообщения жителям Дона пришли около 7:30 утра.
Согласно опубликованным данным, жителям необходимо срочно покинуть открытое пространство. Нужно зайти в закрытое помещение и по возможности не подходить к окнам. Важно сохранять спокойствие.
Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Над Миллеровским районом сбили вражеский дрон.
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