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В Ростовской области объявили беспилотную опасность утром 19 июня

Жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в МЧС по донскому региону. Сообщения жителям Дона пришли около 7:30 утра.

Согласно опубликованным данным, жителям необходимо срочно покинуть открытое пространство. Нужно зайти в закрытое помещение и по возможности не подходить к окнам. Важно сохранять спокойствие.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Над Миллеровским районом сбили вражеский дрон.

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