Телевизоры, кондиционеры, вентиляторы — отменяются: Кому-то придётся провести день в жаре и тишине — публикуем адреса, где в Кишиневе не будет света

Поставщик электроэнергии сообщает об временных отключениях по следующим адресам.
Буюканы:
Алба-Юлия, 79/1, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 83, 83/1, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, пер. 4 Балкань, 7, 12, 15, пер. 5 Балкань, 10/1, 16, шос. Балкань, 11, Басарабилор, 1−25, 2−26, И. Буздуган, 4−24, Мушатинилор, 1, 1/1, ½, 9−13, 17−21, 27−29, 97/2 — с 09:10 до 16:00.
Каля Ешилор, 30, 34−36 — с 09:30 до 17:00.
Пер. Б. Скулень, 1/1, 4, К. Ешилор, ¼, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22, 999, Месаджер, 1, 2, 2/1, 2/2 — с 09:00 до 12:00.
Центр:
Измаил, 88, Пашунилор, 10 — с 09:40 до 16:00.
Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Чеканы:
Кэлэторилор, 30, 101−103, Кэрэмидарилор, 13−15, 19, 23, 26−38, 38/1, 81−107, 100, Индустриалэ, 46−48, Л. Ребряну, 20A, 20/1A, 20/2, 22A, 38B, 40, 127, 127/1, 129, 129A, 131−135, M. Дрэган, 17−23, M. Маноле, 9, 18/2, Мовилень, 30, 34, 44, 71−73, 73A, 77−99, Сф. Параскива, 16, 19, 19/1, 19/2, 23, 29, Узинелор, 12, 12/10, 14, 14/1, 14/2, 60, 90, 96/4, 29−47, 53−61, 65−67, 73, 79, 133, 137, 141−161, 165−169, 201A, 205/1, Варница, 2/10, Волунтарилор, 15, 20 — с 09:30 до 16:30.
Рышкановка:
Язулуй, ⅓ — с 09:00 до 13:00.
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