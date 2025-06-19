Четыре семьи Башкирии получили медаль «Родительская доблесть»

В Башкирии четыре семьи удостоились почетной награды за воспитание детей и сохранение семейных традиций. Соответствующий указ 10 июня 2025 года подписал глава региона Радий Хабиров.
Награды получили семья Башировых из Архангельского района, Наталия Иванова из Давлекановского района, супруги Давлетовы из Туймазинского района и семейная пара Беловых из Уфы.
Напомним, медаль «Родительская доблесть» вручают с 2014 года. Ее удостаиваются семьи, чьи дети добились выдающихся успехов в науке, творчестве или спорте, совершили героические поступки, а также приемные родители, воспитывающие детей-сирот или детей с ограниченными возможностями здоровья.