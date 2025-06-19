Четыре семьи Башкирии получили медаль «Родительская доблесть»

Напомним, медаль «Родительская доблесть» вручают с 2014 года. Ее удостаиваются семьи, чьи дети добились выдающихся успехов в науке, творчестве или спорте, совершили героические поступки, а также приемные родители, воспитывающие детей-сирот или детей с ограниченными возможностями здоровья.