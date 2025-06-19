С пятнышками берём, сморщенные — нет: Роскачество и Life.ru назвали признаки идеальных абрикосов

«Не стоит покупать слишком мягкие или слишком твёрдые абрикосы, они окажутся перезрелыми или недозрелыми. Также не нужно брать плоды с тёмными или зелёными пятнами, это говорит о том, что они начали портиться либо сорваны слишком рано и не успеют дозреть. Абрикосы со сморщенной кожицей, скорее всего, хранились очень долго и потеряли часть влаги. Ещё среди признаков некачественного плода — повреждённая кожица, трещины или проколы. Из-за этого в мякоть могут попасть микробы, бактерии и вредные микроорганизмы», — предупредили эксперты.