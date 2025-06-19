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В Красноярске состоится один из главных татарских праздников — Сабантуй

Об этом рассказали в мэрии города.

Об этом рассказали в мэрии города.

21 июня на центральной поляне Татышев-парка пройдет Сабантуй — один из ключевых татарских праздников, символизирующий завершение весенних полевых работ. Ожидается, что на мероприятие соберутся сотни, а возможно, и тысячи жителей города.

Гостей праздника угостят традиционными блюдами и познакомят с народными играми. Также в программе запланированы зрелищные конные скачки и конкурс «Солнечный чак-чак», сообщили в мэрии.

Празднование начнется в 11 часов, вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее рассказывали, что на Центральной набережной Красноярска бронзовому суслику дали имя.