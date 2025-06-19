В Новосибирской области активизировали ядовитые змеи

Администрация Сузунского района сообщила об увеличении случаев появления ядовитых змей, в частности гадюк, в жилых зонах и местах отдыха Шипуновского сельсовета.
Биолог Алексей Яновский пояснил «Горсайту», что в Новосибирской области обитает только один ядовитый вид змей — гадюка, а на юго-востоке и в предгорьях можно встретить щитомордника. Уже неядовитые ужи часто встречаются вблизи населенных пунктов, и их легко отличить по жёлтым пятнам по бокам шеи.
Яновский подчеркнул, что змеи не нападают на людей без причины, а кусают только в целях самозащиты. Чаще всего жертвами становятся грибники и люди на покосах, а также собаки. Особую опасность змеи представляют в период спаривания с мая по июнь, когда они выбирают теплые места, такие как пригорки и штабеля бревен.
В случае укуса необходимо срочно обратиться в больницу, так как не во всех медпунктах есть противозмеиная сыворотка. Чем ближе место укуса к голове или шее, тем серьезнее могут быть последствия.