В Новосибирской области активизировали ядовитые змеи

Яновский подчеркнул, что змеи не нападают на людей без причины, а кусают только в целях самозащиты. Чаще всего жертвами становятся грибники и люди на покосах, а также собаки. Особую опасность змеи представляют в период спаривания с мая по июнь, когда они выбирают теплые места, такие как пригорки и штабеля бревен.