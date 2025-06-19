В Хабаровском крае полицейские сняли с мопеда 15-летнего лихача

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ДПС остановили 15-летнего подростка, который без прав и шлема гонял по дорогам города на мопеде, сообщает полиция Хабаровского края.
Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, выполняя опасные маневры и выезжая на встречку.
Юноша оказался не один — вместе с ним на мотосредствах были еще двое таких же нарушителей. Все трое попытались уйти от погони. Инспекторы смогли задержать только одного — именно его поездка закончилась не на повороте, а на штрафстоянке.
За рулем оказался местный подросток. По закону управлять мототранспортом он не имеет права, но технику купил сам — накопил, приобрел и родителям не сказал. Отец был вызван на место, где выяснилось: сын тайно катался по улицам Комсомольска без разрешения взрослых.
Теперь родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности. А сам юный гонщик остался без мопеда — его увезли на специализированную стоянку. Личности двух других водителей, скрывшихся от полиции, сейчас устанавливают. По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.