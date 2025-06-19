Приморским водителям напомнили, как правильно пропустить скорую помощь

Экстренная ситуация на дорогах Владивостока требует мгновенной реакции от всех участников движения. Водители скорых имеют особые права: пересекать сплошную, ехать на красный свет, игнорировать запрещающие знаки, разворачиваться на перекрестках и останавливаться где нужно. Но только при одном условии — когда горят спецсигналы и нет угрозы другим участникам движения!
Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда нужно уступить дорогу машине скорой помощи. И от того, как мы поступим, может зависеть чья-то жизнь. Вот что нужно запомнить каждому водителю:
Сохраняйте хладнокровие! Никаких резких движений — действуйте спокойно и предсказуемо. Оценивайте ситуацию и плавно снижайте скорость, без экстренного торможения. Правый край — ваш друг! Прижмитесь к обочине или остановитесь, если возможно. Не блокируйте перекрестки — скорая может использовать их для маневра. На узких дорогах — остановка у обочины обязательна для пропуска скорой. В плотном потоке — разъезжайтесь в стороны, создавая коридор посередине. Во дворах не преграждайте путь и не требуйте от медиков перепарковаться — каждая секунда на счету!
Помните: когда вы уступаете дорогу скорой помощи, вы спасаете чью-то жизнь. Берегите себя и помогайте другим!
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке завели уголовное дело в отношении водителя, не уступившего дорогу скорой.