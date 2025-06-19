Приморским водителям напомнили, как правильно пропустить скорую помощь

Сохраняйте хладнокровие! Никаких резких движений — действуйте спокойно и предсказуемо. Оценивайте ситуацию и плавно снижайте скорость, без экстренного торможения. Правый край — ваш друг! Прижмитесь к обочине или остановитесь, если возможно. Не блокируйте перекрестки — скорая может использовать их для маневра. На узких дорогах — остановка у обочины обязательна для пропуска скорой. В плотном потоке — разъезжайтесь в стороны, создавая коридор посередине. Во дворах не преграждайте путь и не требуйте от медиков перепарковаться — каждая секунда на счету!