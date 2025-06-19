Популярный онлайн-переводчик стал недоступен для пользователей из Беларуси

В сообщении сказано, что речь идет про немецкий сервис DeepL, который считался одним из лучших онлайн-переводчиков. При попытке зайти на сайт или же открыть мобильное приложение для пользователей Беларуси и России появляется сообщение «Недоступно в вашем регионе». В компании не объяснили причины данного решения и не сообщили, является ли указанная блокировка временной мерой или же постоянной.