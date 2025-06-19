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Популярный онлайн-переводчик стал недоступен для пользователей из Беларуси

Для белорусов стал недоступен популярный онлайн-переводчик.

Источник: Комсомольская правда

Популярный онлайн-переводчик стал недоступен для пользователей из Беларуси, сообщает myfin.by.

В сообщении сказано, что речь идет про немецкий сервис DeepL, который считался одним из лучших онлайн-переводчиков. При попытке зайти на сайт или же открыть мобильное приложение для пользователей Беларуси и России появляется сообщение «Недоступно в вашем регионе». В компании не объяснили причины данного решения и не сообщили, является ли указанная блокировка временной мерой или же постоянной.

Тем временем белорусский онколог назвал пять признаков ABCDE для удаления родинки даже летом.

Ранее в Берлине матч белоруски Соболенко был остановлен после жалобы на мокрую траву.

Кроме того, медведи трижды выходили к людям в Витебской области: «На автобусной остановке, у дороги и на огородах».