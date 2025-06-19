Вован и Лексус заявили о желании позвонить кураторам колл-центров с Украины

«Пообщаться с ними о том, как они руководят, сколько один колл-центр приносит им лично прибыли. Сколько они там якобы отдают на ВСУ, сколько действительно отдают, сколько себе забирают», — пояснил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.