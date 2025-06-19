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Вован и Лексус заявили о желании позвонить кураторам колл-центров с Украины

Пранкеры Вован и Лексус хотят узнать о деятельности украинских мошенников, обманывающих граждан РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам колл-центров, действующих на территории Украины, сообщил журналистам Владимир Кузнецов.

Они выступили на сессии фестиваля Т-Двор «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», проходящего в рамках ПМЭФ.

Пранкер отметил, что целью такого звонка является получение информации о деятельности мошенников, обманывающих граждан РФ.

«Пообщаться с ними о том, как они руководят, сколько один колл-центр приносит им лично прибыли. Сколько они там якобы отдают на ВСУ, сколько действительно отдают, сколько себе забирают», — пояснил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, 7 мая в ФСБ РФ проинформировали, что правоохранительные органы выявили от 120 до 150 украинских колл-центров, которые действуют в мошеннических целях против граждан России. В ведомстве уточнили, что аферисты направляют присвоенные деньги на финансирование ВСУ и националистических бандформирований на Украине.