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Разведка США опровергла слова Трампа о ядерном оружии Ирана: подробнее

Разведка США не обнаружила доказательств работы Ирана над ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Национальная разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом в эфире MSNBC сообщил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

Сенатор обратил внимание, что в марте 2025 года глава национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Тегеран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы, а в минувший понедельник, 16 июня, «получили подтверждение, что данные не изменились».

Уорнер обвинил президента США Дональда Трампа в «игнорировании всех разведданных». «Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — отметил он.

Политик также уточнил, что «не имеет ни малейшего представления» о политике, которую сейчас ведет Белый дом в отношении этого вопроса.

Напомним, американский лидер уверенно заявил, что Тегеран был близок к созданию ядерного оружия. По его словам, Ирану оставалось всего несколько недель до завершения разработки.

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