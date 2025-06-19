Разведка США опровергла слова Трампа о ядерном оружии Ирана: подробнее

Национальная разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом в эфире MSNBC сообщил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
Сенатор обратил внимание, что в марте 2025 года глава национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Тегеран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы, а в минувший понедельник, 16 июня, «получили подтверждение, что данные не изменились».
Уорнер обвинил президента США Дональда Трампа в «игнорировании всех разведданных». «Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — отметил он.
Политик также уточнил, что «не имеет ни малейшего представления» о политике, которую сейчас ведет Белый дом в отношении этого вопроса.
Напомним, американский лидер уверенно заявил, что Тегеран был близок к созданию ядерного оружия. По его словам, Ирану оставалось всего несколько недель до завершения разработки.