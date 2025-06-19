В Совбезе назвали число кибератак на критическую инфраструктуру России

Хакеры атаковали критическую инфраструктуру России более 200 тысяч раз.
За прошлый год было зафиксировано более 208 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
«В 2024 году совершено более 208 тысяч особо опасных кибератак. Атакам подверглись объекты российской критической инфраструктуры», — заявил Шевцов, выступая на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности. Его слова приводит РИА Новости.
Конференция ОДКБ по кибербезопасности проходит 19 июня в Киргизии. Ее основные темы — обеспечение безопасности глобальной информационно-коммуникационной технологической среды и обмен опытом в области защиты национальных интересов. Участниками конференции стали члены ОДКБ, в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.