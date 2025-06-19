Ани Лорак получила паспорт гражданина России

Украинская певица Каролина Куек, известная как Ани Лорак, получила российское гражданство. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил источник в ее окружении.
— Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня, — цитирует источника РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщили, что на фоне новостей о получении гражданства РФ и концертах в стране Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт.
Певица долгое время осуждали за нечеткую политическую позицию, из-за чего она на время была вынуждена исчезнуть из медийного пространства и отказаться от концертной программы. Недавно артистка заявила, что больше не боится никаких преград. В свою очередь журналист Руслан Осташко подчеркивал, что певица выступала против спецоперации, поэтому ее кандидатура в эфире ТВ вызывает много вопросов.
Помимо этого, певец Александр Ревва, уроженец Донецка, получил российское гражданство.
До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого граждане Северной Осетии и Абхазии смогут по упрощенному порядку получить российское гражданство.