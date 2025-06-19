Ани Лорак получила паспорт гражданина России

Певица долгое время осуждали за нечеткую политическую позицию, из-за чего она на время была вынуждена исчезнуть из медийного пространства и отказаться от концертной программы. Недавно артистка заявила, что больше не боится никаких преград. В свою очередь журналист Руслан Осташко подчеркивал, что певица выступала против спецоперации, поэтому ее кандидатура в эфире ТВ вызывает много вопросов.