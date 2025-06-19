Кому добавят денег в июле: полный разбор выплат. Инфографика

Пенсионеры, у которых с июня на содержании появился близкий родственник, могут подать заявление на получение дополнительной выплаты к фиксированной части страховой пенсии. Данная надбавка предоставляется получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, если на их полном обеспечении находятся нетрудоспособные члены семьи из числа ближайших родственников. К ним относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, родители или супруги пенсионного возраста, а также граждане с инвалидностью.