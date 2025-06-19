Кому добавят денег в июле: полный разбор выплат. Инфографика

Индексация выплат затронет несколько категорий граждан РФ.
В августе 2025 года для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, будет проведен плановый перерасчет страховых пенсий. Данная мера распространяется на граждан, официально трудоустроенных в 2024 году, за которых работодатели осуществляли отчисления страховых взносов.
Процедура пересмотра размера пенсии осуществляется в автоматическом режиме и не требует подачи отдельного заявления от получателей. Величина увеличения выплат определяется числом пенсионных баллов, накопленных за истекший календарный год.
А уже в июле в России с 1 июля 2025 года будет сделан перерасчет выплат для некоторых категорий граждан. Изменения затронут как пенсионеров, так и семьи, воспитывающие детей. Подробнее о том, кого ждет прибавка и сколько она составит — в материале URA.RU.
Кому повысят пенсии.
Уволившиеся пенсионеры.
Пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в июне текущего года, в июле смогут рассчитывать на получение страховой пенсии в увеличенном размере. Данное изменение связано с особенностями порядка индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров.
С 1 июля вырастет размер пенсии у некоторых категорий пенсионеровФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В соответствии с действующим законодательством, до 1 января 2025 года лица, продолжающие работать по состоянию на 31 декабря 2024 года, не имеют права на индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии и пересмотр размера страховой пенсии в период осуществления трудовой деятельности (часть 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ, далее — Закон № 400-ФЗ).
Важно отметить, что процедура назначения повышенной выплаты осуществляется автоматически — обращаться в Социальный фонд России или подавать заявление не требуется. Все необходимые перерасчеты и индексации осуществляются без участия пенсионера. Проверить актуальную информацию можно на портале «Госуслуги».
По достижении определенного возраста.
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С 1 июля граждане, достигшие 80-летнего возраста в июне, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2024 году этот показатель составляет 8 907,70 рубля ежемесячно, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 января 2025 года № 34. Таким образом, общая сумма фиксированной выплаты по страховой пенсии по старости увеличится до 17 815,40 рубля в месяц. Кроме того, для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сумма будет дополнительно умножаться на установленный районный коэффициент.
Доплата за иждивенцев.
Пенсионеры, у которых с июня на содержании появился близкий родственник, могут подать заявление на получение дополнительной выплаты к фиксированной части страховой пенсии. Данная надбавка предоставляется получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, если на их полном обеспечении находятся нетрудоспособные члены семьи из числа ближайших родственников. К ним относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, родители или супруги пенсионного возраста, а также граждане с инвалидностью.
Увеличатся пособия семьям с детьми.
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В ряде субъектов Российской Федерации с 1 июля 2025 года начнут действовать обновленные меры соцподдержки для семей с детьми. В случае, если срок выплаты единого пособия на ребенка истекает в июне, в июле будет проведен перерасчет суммы выплаты с учетом актуальных сведений о доходах семьи. В результате размер пособия может быть как увеличен, так и уменьшен.
Региональные выплаты с 1 июля.
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