Почти две тысячи легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Свыше 3,2 тысяч легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами ЕС, это следует из данных белорусского Погранкомитета.
На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска «Брест» очереди из легкового транспорта продолжают расти. Так, если в среду утром там насчитывалось 1785 машин, то сегодня их количество увеличилось до 1870. В этом же погранпереходе возможности въехать на польскую территорию ожидают и 10 пассажирских автобусов.
Небольшая очередь из 40 легковушек образовалась и на белорусско-литовской границе, все они стоят в ПП «Каменный Лог».
На границе Беларуси с Латвией скопления легкового транспорта не наблюдается.
Что касается фур, то очереди из них, как и прежде, фиксируются по двум направлениям — литовском и латвийском.
Самая напряженная обстановка сложилась на границе с Литвой, где суммарно находится 930 фур, из них 490 машин — в пункте пропуска «Бенякони», а 440 — в ПП «Каменный Лог».
Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщали, что литовская сторона в пункте пропуска «Каменный Лог» оформляла менее одной фуры в час.
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» в настоящее момент насчитывается 370 грузовых авто.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.