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Почти две тысячи легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

В очередях на въезд в сопредельные страны ЕС стоят не только легковые машины и фуры, но и пассажирские автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Свыше 3,2 тысяч легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами ЕС, это следует из данных белорусского Погранкомитета.

На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска «Брест» очереди из легкового транспорта продолжают расти. Так, если в среду утром там насчитывалось 1785 машин, то сегодня их количество увеличилось до 1870. В этом же погранпереходе возможности въехать на польскую территорию ожидают и 10 пассажирских автобусов.

Небольшая очередь из 40 легковушек образовалась и на белорусско-литовской границе, все они стоят в ПП «Каменный Лог».

На границе Беларуси с Латвией скопления легкового транспорта не наблюдается.

Что касается фур, то очереди из них, как и прежде, фиксируются по двум направлениям — литовском и латвийском.

Самая напряженная обстановка сложилась на границе с Литвой, где суммарно находится 930 фур, из них 490 машин — в пункте пропуска «Бенякони», а 440 — в ПП «Каменный Лог».

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщали, что литовская сторона в пункте пропуска «Каменный Лог» оформляла менее одной фуры в час.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» в настоящее момент насчитывается 370 грузовых авто.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

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