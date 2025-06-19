Почти две тысячи легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска «Брест» очереди из легкового транспорта продолжают расти. Так, если в среду утром там насчитывалось 1785 машин, то сегодня их количество увеличилось до 1870. В этом же погранпереходе возможности въехать на польскую территорию ожидают и 10 пассажирских автобусов.