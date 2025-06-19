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В Минтуризма Башкирии прокомментировали возврат 144 туристов из ОАЭ

Застрявшим в аэропорту Шарджи туристам обещают организовать вывозной рейс домой в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

В Минтуризма Башкирии прокомментировали возврат 144 туристов из ОАЭ. Застрявшим в аэропорту Шарджи туристам обещают организовать вывозной рейс домой в ближайшее время.

«Все размещены в отелях и обеспечены необходимым, включая питание. Федеральные туроператоры (Fun&Sun, Coral Travel, Пегас Туристик) активно взаимодействуют с авиакомпаниями, чтобы организовать вывоз туристов в кратчайшие сроки. Ожидается, что вылет на родину состоится в ближайшее время. Туроператоры и представители их офисов в Башкортостане поддерживают постоянную связь с туристами, оперативно информируя их о развитии ситуации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Для получения информации о туристах и консультаций по вопросам возвращения можно обратиться на горячую линию Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» по номеру 8 (499) 678−12−03 или в Министерство предпринимательства и туризма РБ по телефону +7 (347) 218−08−25.