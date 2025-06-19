В Минтуризма Башкирии прокомментировали возврат 144 туристов из ОАЭ

«Все размещены в отелях и обеспечены необходимым, включая питание. Федеральные туроператоры (Fun&Sun, Coral Travel, Пегас Туристик) активно взаимодействуют с авиакомпаниями, чтобы организовать вывоз туристов в кратчайшие сроки. Ожидается, что вылет на родину состоится в ближайшее время. Туроператоры и представители их офисов в Башкортостане поддерживают постоянную связь с туристами, оперативно информируя их о развитии ситуации», — заявили в пресс-службе ведомства.