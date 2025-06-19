Мэр Хабаровска встретился с семьей участника СВО и пообещал поддержку

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел встречу с Марией Викторовной, супругой военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Он передал ей и детям подарки, а также видео- и фотоприветы от мужа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ранее градоначальник вместе с главой Комсомольска-на-Амуре и депутатами закдумы края посетил зону СВО, доставив бойцам спецоборудование и награды.
«Привезли нашим ребятам все, что сохраняет им жизнь, приближает победу. Настрой у них боевой — это настоящие мужчины, наши военные. Бытовые условия у них хорошие, обеспечение отличное, продовольственное снабжение — тоже», — рассказал супруге военнослужащего Марии мэр Хабаровска.
Жена военного попросила помочь с ремонтом квартиры и мебели. Мэр пообещал оперативно решить вопрос и подчеркнул, что поддержка семей защитников — приоритет города. Он призвал обращаться за помощью в любое время, подчеркнув, что каждый участник СВО — герой, заслуживающий уважения и поддержки.