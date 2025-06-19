Мэр Хабаровска встретился с семьей участника СВО и пообещал поддержку

Жена военного попросила помочь с ремонтом квартиры и мебели. Мэр пообещал оперативно решить вопрос и подчеркнул, что поддержка семей защитников — приоритет города. Он призвал обращаться за помощью в любое время, подчеркнув, что каждый участник СВО — герой, заслуживающий уважения и поддержки.