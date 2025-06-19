Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

«В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года», — говорится в сообщении.