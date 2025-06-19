Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн — РИА Новости. Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе региона, сообщила пресс-служба Петуховского райсуда.
По данным суда, мужчины шли пешком с территории Республики Казахстан в Россию в обход пунктов пропуска через госграницу РФ без прохождения пограничного контроля. Они пересекли госграницу РФ в Петуховском муниципальном округе, уточняется в сообщении.
«В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года», — говорится в сообщении.
Двое граждан Марокко подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, и оставаясь на свободе, могут скрыться от органов дознания и суда, добавляет суд.