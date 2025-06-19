В Рособрнадзоре назвали число детей мигрантов, справившихся с тестом по русскому языку

Согласно мониторингу Рособрнадзора, за период с 1 апреля по 25 мая, из 3 677 поданных заявлений реально участвовали в тестировании 509 человек. Из них 55% (около 270 детей) успешно прошли испытание, тогда как 45% показали недостаточный уровень владения языком. Музаев уточнил, что у последних есть право пересдать экзамен через три месяца.