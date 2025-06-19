В Рособрнадзоре назвали число детей мигрантов, справившихся с тестом по русскому языку

Более 3,6 тысячи иностранных граждан подали заявления на тестирование по русскому языку для поступления их детей в российские школы. Однако успешно справились с экзаменом лишь 7% от общего числа заявителей. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Согласно мониторингу Рособрнадзора, за период с 1 апреля по 25 мая, из 3 677 поданных заявлений реально участвовали в тестировании 509 человек. Из них 55% (около 270 детей) успешно прошли испытание, тогда как 45% показали недостаточный уровень владения языком. Музаев уточнил, что у последних есть право пересдать экзамен через три месяца.
Таким образом, полный цикл процедуры — от подачи документов до успешной сдачи теста — завершили только 7% участников.
«Они уже имеют право пойти учиться в наши школы», — подчеркнул глава ведомства.
Тем временем в Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов. С такой инициативой выступил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.