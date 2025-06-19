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Международный вагон Пхеньян — Москва прибыл в Хабаровск впервые за пять лет

Ещё через два дня из КНДР прибудет поезд Пхеньян — Хабаровск.

Источник: ДВЖД

Между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой после пятилетнего перерыва возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение. В Хабаровск прибыл вагон Пхеньян — Москва, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Путешественники приехали в составе фирменного поезда № 2 «Россия» Владивосток — Москва. Впереди у них несколько тысяч километров пути по бескрайним просторам нашей страны, столицы вагон достигнет 25 июня, — рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Напомним, также запускается прямое железнодорожное сообщение Пхеньян — Хабаровск. Тот поезд отправился сегодня, 19 июня, из столицы Северной Кореи и прибудет в краевую столицу 21 июня.