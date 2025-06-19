Международный вагон Пхеньян — Москва прибыл в Хабаровск впервые за пять лет

— Путешественники приехали в составе фирменного поезда № 2 «Россия» Владивосток — Москва. Впереди у них несколько тысяч километров пути по бескрайним просторам нашей страны, столицы вагон достигнет 25 июня, — рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.