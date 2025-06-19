Первый поезд маршрутом Москва — Пхеньян встретили в Приморском крае

В сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу 11 и 25 числа. И наоборот, от нас 12 и 26 числа каждого месяца в Корею 20 и 4 числа.