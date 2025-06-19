Первый поезд маршрутом Москва — Пхеньян встретили в Приморском крае

В Приморском крае на железнодорожном пункте пропуска Хасан таможенники оформили первый поезд за пять лет, который следует по маршруту Пхеньян — Москва, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на новостной телеграм-канал ОАО «РЖД».
Возобновили этот рейс 17 июня спустя пять лет. От границы вагон в красно-бело-голубой ливрее отправился в Уссурийск поездом № 651. Здесь его включили в состав фирменного поезда «Россия», который и проведет вагон через всю нашу страну к столице.
Всего путешественники из КНДР проведут в пути восемь дней и преодолеют десять тысяч километров. Сегодня это самый длинный беспересадочный маршрут в мире.
В сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу 11 и 25 числа. И наоборот, от нас 12 и 26 числа каждого месяца в Корею 20 и 4 числа.
Хотим напомнить, что «Аэрофлот» выполнил первый рейс из Владивостока на остров Хайнань. Прямые рейсы на курорт будут выполняться трижды в неделю.