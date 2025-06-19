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В Самаре оборудуют сухой фонтан вместо четырех старых в парке Победы

В одном из самарских парков установят сухой фонтан.

В одном из самарских парков установят сухой фонтан. Детали рассказали в мэрии города.

Объект будет оборудован в парке Победы. Его поставят вместо четырех устаревших фонтанов.

Глава Дворца ветеранов отметила, что в парке Победы зачастую проводят досуг ветераны и сухой фонтан является их пожеланием. Безопасный объект будет новой гармоничной деталью в парке.

Фонтан будет выполнен в форме Адмиралтейской звезды. Сейчас работы находятся на уровне 26%.

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