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Минчанин пожаловался, что не смог зарезервировать для себя место на кладбище

Житель Минска пожаловался в Мингорисполком, что не смог зарезервировать место на кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин пожаловался, что не смог зарезервировать для себя место на кладбище, пишет агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что 18 июня личный прием граждан провел заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. С необычным вопросом во время личного приема обратился пожилой мужчина, который заранее решил зарезервировать для себя место на определенном кладбище.

«И был разочарован, узнав, что сделать это невозможно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, законодательством предусматриваются так называемые «дополнительные» места для захоронения только в том случае, когда человека хоронят на действующем кладбище.

Тем временем спецкомбинат КБО сообщил, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.

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