В Омске запустили новый экологический маршрут для наблюдения за птицами

Интерактивная экскурсия включает в себя знакомство с особенностями различных видов пернатых, их привычками и местами обитания. Участники смогут освоить навыки проведения маршрутных учетов птиц и научатся вести полевой дневник. Благодаря высокоточным биноклям, можно будет рассмотреть даже мельчайшие детали жизни птиц, не нарушая их естественного образа жизни и хрупкого экологического баланса.