В Омске запустили новый экологический маршрут для наблюдения за птицами

В Омске появился уникальный туристический маршрут, который позволяет наблюдать за пернатыми в их естественной среде обитания с использованием современных оптических приборов. Проект реализован в природном парке «Птичья гавань».
Интерактивная экскурсия включает в себя знакомство с особенностями различных видов пернатых, их привычками и местами обитания. Участники смогут освоить навыки проведения маршрутных учетов птиц и научатся вести полевой дневник. Благодаря высокоточным биноклям, можно будет рассмотреть даже мельчайшие детали жизни птиц, не нарушая их естественного образа жизни и хрупкого экологического баланса.
Маршрут включает несколько ключевых точек: музей природы, центральную площадь парка «Птичья гавань», рекреационную зону, зону познавательного туризма и смотровую площадку маяка.
Проект под названием «Орнитология для всех» (0+) стал возможен благодаря совместной работе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, Министерства культуры региона, а также компании «Газпромнефть — смазочные материалы», которая поддержала инициативу в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Экскурсия ориентирована на широкую аудиторию: семьи с детьми, школьников, студентов и всех любителей природы. Принять участие могут все желающие старше 10 лет.