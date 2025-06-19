Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ попытались атаковать регионы РФ беспилотниками типа «Чаклун-В»

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки на российские регионы, используя беспилотники типа «Чаклун-В» — дроны-камикадзе, напоминающие модель «Лютый». Как сообщает Telegram-канал SHOT, все аппараты запускались из Черкасской области.

Источник: Life.ru

В Ростовской области было нейтрализовано пять таких БПЛА, в Смоленской и Брянской — по 12 в каждой. Дроны несли боевую часть из примерно 5 кг пластита. Кроме того, для нападения применялись беспилотники кустарного производства.

Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше