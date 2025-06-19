ВСУ попытались атаковать регионы РФ беспилотниками типа «Чаклун-В»

В Ростовской области было нейтрализовано пять таких БПЛА, в Смоленской и Брянской — по 12 в каждой. Дроны несли боевую часть из примерно 5 кг пластита. Кроме того, для нападения применялись беспилотники кустарного производства.
Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше