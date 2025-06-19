Иранская ракета ударила по израильской больнице «Сорока» в Беэр-Шеве

Одна из иранских ракет ударила по больнице «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили на армейском радио «Галей ЦАХАЛ».
— Прямое попадание в больницу «Сорока» и дополнительные прямые попадания также в Тель-Авиве и Холоне. Данные о пострадавших неизвестны, — уточнили в сообщении.
На радиостанции также добавили, что в результате удара здание медицинского учреждения получило значительный ущерб, людей просят не приходить туда.
Ранее КСИР заявил, что иранским войскам удалось сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над воздушным пространством страны.
В тот же день в Сети появилась видеозапись, где виден момент удара иранской ракеты по Научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.
Ситуацию продолжает комментировать американский лидер Дональд Трамп. Недавно он потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе».