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Иранская ракета ударила по израильской больнице «Сорока» в Беэр-Шеве

Одна из иранских ракет ударила по больнице «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили на армейском радио «Галей ЦАХАЛ».

Одна из иранских ракет ударила по больнице «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили на армейском радио «Галей ЦАХАЛ».

— Прямое попадание в больницу «Сорока» и дополнительные прямые попадания также в Тель-Авиве и Холоне. Данные о пострадавших неизвестны, — уточнили в сообщении.

На радиостанции также добавили, что в результате удара здание медицинского учреждения получило значительный ущерб, людей просят не приходить туда.

Ранее КСИР заявил, что иранским войскам удалось сломить израильские системы противовоздушной обороны и получить контроль над воздушным пространством страны.

В тот же день в Сети появилась видеозапись, где виден момент удара иранской ракеты по Научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.

Ситуацию продолжает комментировать американский лидер Дональд Трамп. Недавно он потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе».

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