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Появилась информация об уходе Гленна Бейла из самарских «Крыльев Советов»

Голландец с «зелено-бело-синими» — с августа 2021 года.

Голландец с «зелено-бело-синими» — с августа 2021 года.

Контракт с волжанами рассчитан до конца нынешнего месяца. В минувшем сезоне 29-летний Гленн Бейл забил один гол и выдал одну результативную передачу в 24 матчах. Из них 21 — в РПЛ, еще три — в Кубке.

Также легионер заработал пять «горчичников» и одну красную карточку. Из-за последней пропустил встречу 30-го тура в Воронеже с «Факелом». Как оказалось, она была последней для теперь уже экс-наставника «КС» Игоря Осинькина.

Однако телеграм-канал «Топи за “Крылья” сообщает, что и для Бейла она может стать таковой. Якобы защитник и новое руководство клуба не смогли договориться о продолжении сотрудничества. Дала о себе знать и финансовая сторона.

На днях самарцы объявили о старте подготовки к новому сезону.

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